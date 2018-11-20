На Донбассе за минувшие сутки, 19 ноября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Во вторник, 20 ноября, по состоянию на 12:00 нарушений режима тишины со стороны противника не зафиксировано. "Обстановка в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркнул во время брифинга спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Враг обстрелял районы населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Травневе, Авдеевку, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловку, Красногоровку, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции ОбОС в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из минометов калибра 82 мм. По Чермалыку и хутору Свободное противник применял минометы обоих калибров", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в зоне ООС на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины за 18 ноября.

Как сообщала "Страна", секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что СМИ могут освещать нарушения сепаратистов из так называемой "ДНР/ЛНР", но информационно поддерживать страну-агрессора - это преступление.

Также "Страна" писала, что двух погибших на Донбассе украинских военных посмертно представят к государственным наградам.