20 ноября, в рамках масштабной всеукраинской акции протеста евробляхеров, около 400 владельцев машин с иностранными номерами заблокировали трассу Харьков - Симферополь в Запорожье. Об этом пишет "Укринформ".

Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу с цветными дымовыми файерами в районе поворота из города на аэропорт. Акция стартовала в 11:00. Движение ограничено для грузовиков, фур и легковых авто. Протестующие пропускают спецтранспорт, автобусы с людьми, экстренные службы. За происходящим наблюдают правоохранители, в том числе, нацгвардейцы.

По данным организаторов акции, мероприятие будет проходить вплоть до оглашения результатов голосования Рады по законопроектам №8487 и №8488. Если предложенные активистами поправки не будут учтены, автомобилисты намерены и далее устраивать акции протеста, чтобы привлечь внимание президента страны и вынудить его наложить вето на указанные проекты законов.

Напомним, ранее мы публиковали полный список дорог, где в Украине евробляхеры перекрыли движение.

Также мы писали, что в Украине "евробляхеры" заблокировали трассу Одесса-Киев.