Во вторник, 20 ноября, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко сыграет товарищеский матч с командой Турции, которую возглавляет бывший наставник Шахтера Мирча Луческу. Игра пройдет на стадионе в Анталье. Начало трансляции в 19:30, в прямом эфире игру покажет Футбол 2, в записи ТРК Украина.

Изначально матч должен был состояться в Днепре, но затем его перенесли в Турцию. Как сообщали СМИ, турецкая сторона попросила изменить место проведения из-за непростых погодных условий в Украине в ноябре и проблем с электроснабжением стадиона. Турция взяла на себя финансовые хлопоты по жизнеобеспечению своих соперников в Анталье.

"Страна" ведет текстовую онлайн трансляцию матча. Это последняя игра подопечных Андрея Шевченко перед зимними каникулами.

37 Спокойно перепасовываются друг с другом турки. Их устраивает товарищеская ничья дома против команды Шевченко.

34 Зинченко с угла вратарской простреливал параллельно ворот сборной Турции. Заблокировали угрозу подопечные Мирчи Луческу.

31 Зинченко заблокировал еще один прострел слева. И еще раз угловой подали турецкие футболисты. Без угрозы.

30 Пластун выбил мяч на угловой после прострела с левого фланга в штрафную сборной Украины.

27 Зинченко пробивал "ножницами". Интересное решение, но мимо.

25 Контролирует ход матча сборная Украины.

24 Отличный проход Коваленко, затем пас на Цыганкова и удар по воротам Турции. Парировал угрозу вратарь Синан Болат.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

18 В атаке следующим темпом ударил и Миколенко. Заблокировала его удар защита Турции.

17 Выстрел Коваленко - мимо ворот Турции.

14 Малли навесил в правую часть штрафной сборной Украины, где момент завершал Озьякуп. С 5-7 метров, ударом с лету, запустил мяч выше атакующий полузащитник Турции.

12 Наши футболисты разыграли мяч, Коноплянка навесил и Пластун пробил головой. Выше.

11 Шапаренко накрутил половину турецкой защиты, мяч вылетел в аут. Затем его подхватил Зинченко, прострел - и угловой у ворот Турции.

10 Удар Малли из-за пределов штрафной. Мимо ворот нашей команды летит мяч.

8 Попытка атаки левым флангом через Шапаренко. Мяч в руках у вратаря Турции Болата.

7 Сборная Турции перепасовывалась на своей половине. Заброс к штрафной команды Шевченко и офсайд. И вот уже мяч у наших футболистов.

4 Турецкие футболисты попробовали дальний прессинг и получили проход по центру, завершившимся дальним ударом Коноплянки. Выше турецких ворот. В этот раз.

2 Опаснейший момент. Прострел в штрафную сборной Украины с левого фланга и Матвиенко опередил турецкого нападающего Юнала, готового завершать атаку на ближней штанге ворот Украины.

19:30 (1) С Богом! Матч начался! Поехали!

19:29 И первая песня Турции.

Видео: youtube.com/XL Live

19:27 Гимн Украины в Анталии.

Видео: youtube.com/Studio DIGSI

19:26 Команды выходят на поле!

19:20 Десять минут до свистка. Все готовы?

19:14 Андрей Шевченко. Слова перед матчем.

Видео: youtube.com/Football Federation of Ukraine

19:07 В прошлом матче Турция потерпела поражение как раз от желто-синих. Триумф отпраздновала сборная Швеции.

18:57 Вратарь Андрей Лунин сегодня впервые выйдет в стартовом составе сборной Украины.

18:55 На обе команды не давит груз турнирной ответственности. Сегодня футболистам можно просто играть в футбол.

18:53 По итогам осенней части Лиги Европы сборная Турции из топ-группы переместилась в Лигу Б. Подопечные Шевченко, напротив, обеспечили себе место в элите европейского футбола.

18:49 Стартовые составы команд:

Турция: Болат - защита Мулдур, Айхан, Сеюнджю, Байрам - полузащита Кавечи, Йокушлу - Ундер, Озьякуп, Малли - атака Унал

Запасные: Кырынтылы, Коджук, Эртугрул, Демирал, Гюрлер, Тосун, Караман, Кара, Челик, Текдемир, Топал, Сербест

Украина: Лунин - защита Караваев, Пластун, Матвиенко, Миколенко - полузащита Шапаренко, Макаренко, Зинченко - атака Цыганков, Коваленко, Коноплянка

Запасные: Бойко, Болбат, Борячук, Сваток, Малиновский, Пятов, Швед, Буяльский

18:30 Очевидцы сообщают, что поле на "Анталья Арене" из-за обильных ливней находится не в лучшем состоянии, что может отразиться на игре.

18:29 Билеты на матч продают совсем недорого от 10 до 30 лир (от 50 до 150 грн). Но аншлага не ожидается, поскольку в Турции очень недовольны последними результатами сборной.

18:26 Матч будет судить бригада арбитров из Косово.

18:25 Сборная Украины выйдет в желтых футболках (голкипер в зеленой форме), противник - в белых (голкипер -в черной).

Кадровые проблемы команд

Перед игрой в обеих сборных есть кадровые проблемы. В нашей команде на поле не выйдет Сергей Кривцов, который получил травму в матче против Словакии в Лиге наций УЕФА. Вместо него на сбор вызвали защитника луганской Зари Александра Сватка, которого могут выпустить на замену или уже с первых минут матча. Также не сможет сыграть Иван Петряк. Он получил травму во время тренировки.

У турок не смогут выйти на поле три игрока основы. Сердар Азиз, Хасан Али Калдырым и Хакан Чалханоглу получили травмы и сегодня будут просто зрителями.

Что рассказали Шевченко и Луческу перед матчем

На предматчевой пресс-конференции главный тренер украинской сборной рассказал, что с Мирча Луческу у него очень хорошие отношения. Предстоящий матч он назвал спарингом с достойным соперником, а сборную Турции перспективной командой, которая строится.

Андрей Шевченко отметил, что и сборная Украины еще строится, поэтому в Анталье на поле выйдут игроки, у которых было не так много игровой практики. Это позволит увидеть, на кого украинская сборная сможет рассчитывать в 2019 году. В целом Шевченко не жалел комплиментов для Луческу.

Что касается Мирчи Луческу, то перед матчем с Украиной ему пришлось опровергать слухи о своей отставке. Последний матч в Лиге наций УЕФА его подопечные проиграли Швеции и вылетели в Лигу С. После этого турецкие журналисты объявили тренеру бойкот и не стали задавать вопросы на послематчевой пресс-конференции, которая продлилась не более минуты. После поражения экс-тренер Шахтера встретился с представителями Турецкой федерации футбола и, судя по всему, в ТФФ решили, что об отставке пока говорить рано. По крайней мере до 2 декабря, когда в Дублине состоится жеребьевка отборочного тура Евро-2020. А сам Луческу сказал, что уйдет, если его об этом попросят.

Говоря о сборной Украины он отметил, что в команде восемь игроков Шахтера, которые ему хорошо знакомы. И что это хорошая практика - делать ставку на молодежь. Например, в турецкой сборной сейчас три игрока в возрасте 21 года.

Прогнозы

Спортивные эксперты отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Одни склоняются к тому, что мячей будет забито немного, другие, что, наоборот, эксперименты двух сборных приведут к тому, что забито будет немало. Букмекеры принимают ставки и на ничью.

С одной стороны украинская сборная будет стараться, чтобы уйти на зимние каникулы с победой, после проигрыша Словакии, с другой - подопечные Мирчи Луческу тоже хотят реабилитировать себя в глазах разгневанных болельщиков после неудач в Лиге наций УЕФА в этом сезоне. В трех последних поединках турецкая сборная не забила ни одного мяча. Эксперты ожидают увидеть интересную игру.

История противостояния сборных