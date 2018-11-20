За Вадима Мельника, подозреваемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко, был внесен залог в 2 миллиона гривен. Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня за подозреваемого в организации пыток и убийства Василия Сергиенко Вадима Мельника, по-видимому, его бывшим "хозяином", уже внесен залог в 2 млн грн", - отметил Аброськин. Он уточнил, что 20 ноября примерно в 14:00 должно начаться рассмотрение апелляционной жалобы на решение Сосновского суда Черкасс об освобождении Мельника под залог.

Фото: facebook.com

Как сообщалось, Василий Сергиенко был жестоко убит 4 апреля 2014 года. Ему было нанесено 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи. Сергиенко, проживавший в Корсуне-Шевченковском в Черкасской области, был участником и активистом партии "Свобода". 4 апреля 2014 года его похитили из дома. Тело обнаружили в лесу в 15 км от Корсуня-Шевченковского со следамами пыток.

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Черкассах отпустил под залог подозреваемых в жестоком убийстве журналиста. По решению суда, Мельнику, как организатору, назначен залог в 2 млн грн; подозреваемому исполнителю Горбенко - 800 тыс. грн. Мельник в ходе следственных действий заказчика не назвал. По делу о похищении и убийстве Сергиенко, кроме Мельника и Горбенко, фигурирует еще ряд подозреваемых, двое из которых находятся в розыске.

Также мы писали о том, что НСЖУ возмущен решением суда по делу о жестоком убийстве журналиста Сергиенко.