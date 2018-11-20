Во вторник, 20 ноября, около 7 тысяч человек остались без отопления в Одессе и Черноморске Одесской области из-за прорывов в тепловых сетях. Об этом сообщают "Украинские новости".

Пресс-служба Одесской ОГА, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности сообщает, что без отопления остались 35 многоквартирных домов. При этом 100% котельных в области работают.

В ведомстве отметили, что другие проблемы с проведением отопительного сезона уже ликвидированы.

Как сообщала "Страна", в городе Рубежное Луганской области 6 461 семей остались без отопления, но это вина городских властей.

Ранее "Страна" анализировала, почему срывается отопительный сезон по всей Украине и что будет зимой.

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