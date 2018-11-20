Суд в США заблокировал указ президента страны Дональда Трампа, запрещающий предоставлять нелегальным мигрантам убежище. Об этом сообщает Associated Press.

Федеральный судья города Сан-Франциско Джон С. Тигар временно ограничил исполнение указа после того, как в суд обратились адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав.

Как пояснил адвокат Ли Гелерент, правозащитники не одобряют нелегальную миграцию. "Однако Конгресс постановил, что даже в таком случае людям нельзя отказывать в возможности подать заявление о предоставлении убежища", - сказал он, отметив, что некоторые из мигрантов "находятся в настоящей опасности". Юрист Центра защиты конституционных прав Бахер Азми пояснил, что прибывающие в США имеют право на предоставление защиты, если они проходят через пропускные пункты на границе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США своим указом от 9 ноября запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам. Согласно закону, получить защиту в США можно только находясь на территории страны и предоставив доказательства преследований на родине. Те, кто подходит по критериям, получают статус политического беженца. Если мигрант попадает на территорию страны нелегально, он все равно имеет право подать прошение.

Также мы писали о том, что караван мигрантов из Гондураса пересек границу с Мексикой и неумолимо движется к границам США.