Национальный союз журналистов Украины и профильные медиа-объединения обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко с требованием уволить руководителя ОАО "Укрпочта" Игоря Смелянского. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Среди редакций национальных и местных газет первыми публичное требование про отставку Смелянского поддержали "Голос Украины", "Сегодня", "Сельские вести", "Факты и комментарии", "Вечерняя Одесса", "Эхо" (Житомир), "Крестьянская газета" (Харьков), "Подольские вести" (Хмельницкий), "Приазовский рабочий"(Мариуполь), "Черкасский край", "Диалог" (Кропивницкий).

Главной претензией к руководству ОАО "Укрпочта" газетчики называют существенное сокращение рынка подписки: за последние 3 года - на 3 млн экземпляров, то есть на 27%. Оперативные данные о ходе подписной кампании свидетельствуют о том, что объемы подписки на 2019 могут сократиться еще на 30-40% или на 2 миллиона 600 тысяч экземпляров.

"Мы считаем - это следствие неумелой работы "Укрпочты" под руководством господина Смелянского И.Ю. Нынешнее качество доставки печатных СМИ не выдерживает никакой критики, потому что получили уже системный характер случаи доставки предоплаченной прессы раз в неделю и с опозданием до недели", - говорится в заявлении.

НСЖУ и издатели сообщили в открытом письме президенту Украины Петру Порошенко о массовых закрытиях почтовых отделений и сокращении почтальонов под официальным предлогом "перевода работы отделений на передвижной формат", что и приводит к критическому сокращению объемов подписки прессы. "О своей солидарности можно заявить, заполнив форму или отправив письмо на адрес spilka@nsju.org или обратившись по телефону (044) 234-52-09", - указано в документе.

Как сообщала "Страна", НСЖУ и издатели просят Кабмин реализовать эффективную государственную поддержку печатных СМИ, а также повлиять на деятельность "Укрпочты", чтобы стабилизировать цены на газеты.

Также глава НСЖУ сообщал, как в Украине сознательно раздувается антижурналистская истерия.

Ранее в НСЖУ раскритиковали реформы, сократившие рынок печатных СМИ на 20%.