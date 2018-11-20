В Киеве начинается строительство двух станций метро на массив Виноградарь как продолжение Сырецко-Печерской ветки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевсовета, пишет пресс-служба КГГА.

По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется направить 1,1 млрд гривен. "Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2012 году", - отметил Кличко.

Также, по словам мэра столицы, власти планируют направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева, дофинансирование сферы образования. В частности, речь идет о дополнительных средствах на надбавки и зарплату педагогам."Мы должны направить дополнительно и 100 млн гривен на приобретение жилья для киевлян-участников АТО. Как мы договаривались и пообещали Совету ветеранов АТО", - добавил мэр.

Планируется также выделить деньги и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города. "Мы должны получить до конца года еще шесть новых трамваев и два снегоплавильных комплекса, а также около 15 единиц другой техники для уборки города зимой", - отметил Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве завершился тендер по строительству метро на Виноградарь. В ноябре "Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь. Компания предложила цену за выполнение работ на 12 млн грн ниже ожидаемой стоимости. Технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецкого-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь предусматривает создание еще четырех станций и нового электродепо "Виноградарь" в течение почти 9 лет.

Также мы писали о том, что в КГГА утвердили проект метро от Сырца до Виноградаря с двумя станциями.