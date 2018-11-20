Во вторник, 20 ноября, на Набережном шоссе произошло ДТП, в результате которого Chevrolet столкнулся с Mazda и вылетел в бетонную опору моста Патона. В Aveo находился грудной ребенок. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 11:45, когда Chevrolet двигался по Набережному шоссе в сторону Дарницкого моста. По словам водителя, он ехал во второй полосе, как вдруг его подрезал грузовик, который резко перестроился с правого ряда. Chevrolet выбросило в Mazda, а после столкновения развернуло прямо в бетонную опору моста. В машине находился грудной ребенок.

От госпитализации все участники аварии отказались. Водитель Chevrolet жаловался на боли в тазу и хромал, однако сообщил, что обратится за медицинской помощью позже. По Набережному шоссе в сторону Дарницкого моста образовалась огромная пробка. На место выехала патрульная полиция.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Днепре на улице Космической произошло ДТП с участием 10 авто, пострадали три водителя.

Напомним также, что в Киеве на Заболотного произошло ДТП с грузовиком. Ранее на бульваре Дружбы народов перед мостом Патона случилось тройное ДТП.