20 ноября в Крыму эвакуируют студентов и работников Керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября произошло массовое убийство. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "Крым. Реалии".

Так, по данным местных изданий, у здания политеха находятся российские спасатели и правоохранители. Однако официальной информации от "управления МЧС России по Крыму" и российского "МВД в Крыму" не поступало.

Как пишет "Керчь ФМ", студенты и преподаватели находятся на улице рядом с корпусами учебного заведения. Некоторые уже отправились домой. "Скорых" рядом с колледжем нет, однако на месте машины полиции, ГИБДД и МЧС.

По данным сайта "Керчь мой город", в здании Керченского политехнического колледжа сработала тревожная кнопка, поэтому началась эвакуация студентов и преподавателей.

Фото: kerch.fm

Напомним, 17 октября в здании Керченского политехнического колледжа произошло массовое убийство. Студент Владислав Росляков устроил стрельбу, бросил в коридоре взрывные устройства, после чего совершил самоубийство. Всего в результате трагедии погиб 21 человек.

Также мы писали, что следствие РФ сделало вывод, что Росляков действовал один.