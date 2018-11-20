Знаменитый чешский певец Карел Готт госпитализирован в больницу Праги в связи с воспалением верхних дыхательных путей. Об этом сообщила во вторник журналистам его продюсер Анета Штолцова, пишет ТАСС.

"По настоянию врачей Карел Готт был госпитализирован в Праге в связи с воспалением верхних дыхательных путей, - подчеркнула она. - Медики приняли данное решение, стремясь обезопасить его от возможных осложнений, если лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Маэстро вынужден был отменить запланированное выступление в своем родном городе Пльзень (Западная Чехия)".

По словам продюсера, 79-летний исполнитель находится в карантине. В республике отмечено увеличение числа больных гриппом. Инфекция может подорвать здоровье певца, который в последние годы перенес несколько операций по поводу онкологического заболевания. Кроме того, он наблюдался у врачей из-за нарушения сердечного ритма.

Карел Готт родился в 1939 году в городе Пльзень. За свою карьеру он записал почти 200 пластинок, которые выходили в Чехословакии, Польше, ГДР, СССР и других странах. Готт десятки раз удостаивался высшего для чехословацких и чешских певцов титула "золотого соловья".

Фото: img.joj.sk

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