Музыкальный фестиваль ZaxidFest, который пройдет с 16-18 августа в селе Родатычи под Львовом, объявил первого хедлайнера рок-сцены. Это группа Lacuna Coil. Об этом говорится на официальной странице мероприятия в Facebook.

Выступление итальянской музыкальной группы состоится 16 августа.

Известно, что Lacuna Coil создана в Милане в 1996 году и играет музыку в стилях "готический" и "альтернативный метал". Прежние названия: Sleep of Right и Ethereal. По словам участников группы, на их творчество оказали сильное влияние такие музыканты как Paradise Lost, Tiamat, Septic Flesh и Type O Negative.

Напомним, Lacuna Coil выступала в последний день фестиваля на Atlas Weekend в Киеве.

Как сообщала "Страна", в прошлом году ZaxidFest проходил с 24 по 26 августа в Родатичах. В День Независимости вход был бесплатным. В программе: O.Torvald, 5 Vymir, Брем Стокер и другие.