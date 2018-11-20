Сегодня, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко назначил главой Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, председателя Черкасского областного совета. Об этом глава государства заявил на встрече с активом Черкасской области во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Обращаясь к новоназначенному руководителю региона, президент поручил ему в первую очередь заняться решением проблем в городе Смела. "У меня будет просьба к Александру Ивановичу – первым вашим заданием является поездка в Смелу и начать урегулирование ситуации. Если надо, мой совет - на пару дней перенесите свою приемную в Смелу, встречайтесь с людьми, слушайте их, расскажите позицию областной государственной администрации, расскажите позицию президента", - обратился Порошенко к чиновнику, пишет 112.ua.

Также он призвал Вельбивца проследить, чтобы за период, пока жители Смелы не получали теплоснабжение, им не пришлось оплачивать данную коммунальную услугу.

Александр Вельбивец (21 апреля 1976 г.р) был избран в Черкасский облсовет по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию.

Фото: obitel.zp.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабинете министров согласовали увольнение четырех губернаторов.

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