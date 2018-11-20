Киберполицейские вычислили 45-летнего жителя Киевской области, который снимал порно-ролики с участием своих несовершеннолетних дочерей, насиловал их и заставлял заниматься проституцией. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции.

Так, по данным правоохранителей, порно-ролики с участием 14-летней и 15-летней дочерей мужчина снимал регулярно. Он не только насиловал их сам, но и заставлял их заниматься проституцией, их клиентами были как украинцы, так и иностранцы.

Вычислить преступника удалось благодаря австралийским полицейским из спецподразделения Argos штата Квинсленд. Именно они доложили украинским правоохранителям, об обнаружении в интернете фото порнографического содержания с участием детей. Киберполицейские и следователи полиции Киева провели расследование и выяснили, что указанные фото, а также порно-ролики с участием девочек изготавливал 45-летний житель Киевской области. 20 ноября был проведен обыск в доме у подозреваемого, а также у крестного отца обеих девушек — 46-летнего киевлянина, которого подозревают в соучастии в преступной деятельности.

Полицейские уже обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а также гранату РГД-5. Решается вопрос о задержании подозреваемых.

Фото: npu.gov.ua

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Напомним, киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен.

Также мы писали, что в Китае обещают платить огромные премии нашедшим порнографию в интернете.