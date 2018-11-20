В Сумской области с 19 ноября сотрудники полиции разыскивают детей подросткового возраста (2002, 2005, 2008, 2009 годы рождения), которые вышли из дома в школу-интернат и не вернулись. Об этом сообщает УНН.

Известно, что в день пропажи воспитанников интерната в образовательном учреждении не было занятий. Сейчас местонахождение детей неизвестно. Установлено, что все дети являются родственниками и неоднократно прогуливали занятия. Начато досудебное расследование по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство").

Как сообщала "Страна", вечером 26 октября в полицию обратился мужчина заявив, что его бывшая жена забрала детей (девочка, 2012 г.р., и мальчик 2013 г.р.) и пропала. Позже женщину без детей нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. А водолазы обнаружили тела утопленных детей - 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку - в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы. Позже в убийстве созналась мать детей. Ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Открыто производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более людей). Женщине грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, сколько людей пропали без вести за время войны на Донбассе.

Также "Страна" писала, как в Херсонской области нашли судью, который пропал без вести в апреле.