Во вторник, 20 ноября, жители некоторых районов Киева остались без воды. Это связано с аварией на сети холодного водоснабжения, передает пресс-служба "Киевводоканала" на своей странице в Facebook.

Также в сообщении перечислены более десятка адресов, которые около суток, до момента ремонта прорыва, вынуждены будут провести без воды: пр-т Победы, 23А; бул. Дружбы Народов, 11; ул. Васильковская, 1; ул. Строителей, 31/13, 33, 35; пер. Строителей, 7, 9; ул. Красноткацкая, 11/11; ул. Шевченко с 1 по 42; ул. Котляревского; ул. Борщаговская, 126.

Скриншот: Facebook/ Київводоканал

Напомним, по данным "Укрводоканалэкологии", износ сетей водоснабжения в стране составляет более 50%. Поэтому Украина может остаться без воды.

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