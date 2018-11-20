Шевченковский районный суд Киева арестовал 2 киевские квартиры Магомед-Амин Саитова, который избил народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема и сбежал в Баку. Об этом сообщил брат нардепа Маси Найем на своей странице в Facebоok.

По его словам, решение суда было принято еще 11 октября, а сам арест был наложен 5 ноября, через 25 дней, а не через 2, как должно быть.

К тому же, как утверждает Маси Найем, арест наложен "выборочно" - на 2 из 3 квартир подозреваемого.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Мустафу Найема, ему сломали челюсть.

Впрочем, напомним, что самому обидчику Найема - Магомеду-Амину Саитову, который бежал в Азербайджан, - отменили арест в Украине.