Сегодня, 20 ноября, по всей Украине проходит масштабная акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах, в рамках которой ее участники перекрывают дороги и трассы. Полный список точек, где перекрыто движение на дорогах, опубликовала пресс-служба "Укравтодора".

Так, в Волынской области с 10:00 перекрыто движение на а/д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. С 11:00 перекрыто движение на а/д М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтовое Любомльского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Житомирской области с 10:00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев - Чоп, км 133+950 (с. Верески), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Закарпатской области с 11:00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев - Чоп, км 717+400 (с. Нижние Ворота), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Кировоградской области с 10:20 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев - Чоп, км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Во Львовской области с 10:20 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев - Чоп, км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. А с 11:00 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев - Чоп, км 500+900 (с. Старый Милятин Буского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Николаевской области с 10:30 перекрыто движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское - Николаев, км 224+700 (выезд из г. Николаев, возле АЗС "WOG"), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Одесской области с 10:00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев - Одесса, км 450+500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Полтавской области с 9:20 перекрыто движение на а/д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332+350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Ровенской области с 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар"), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. А с 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Тернопольской области с 11:00 частично перекрыто движение на а/д М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка, км 154, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Харьковской области с 10:00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 515 - км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Также с 10:00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 515 - км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Херсонской области с 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. А с 10:30 перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

В Хмельницкой области с 10:00 перекрыто движение на а/д Н-03 Житомир - Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка), путем непрерывного движения по пешеходным переходам.

В Черкасской области с 10:00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев - Одесса, км-210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта. А с 11:00 перекрыто движение на а/д Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

В Кировоградской области акция завершена, движение по автодороге Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев восстановлено.

Напомним, правительственный квартал Киева оцепили 800 полицейских из-за митингующих евробляхеров.

Также мы писали, что евробляхеры рассказали "Стране", сколько им придется платить за растаможку авто на еврономерах.