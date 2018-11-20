У Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) нет оснований для повторного внесения представления на лишение депутатской неприкосновенности нардепа из группы "Воля народа" Станислава Березкина. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий в кулуарах Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина.

"Не будет сейчас повторного (внесения представления - Прим. Ред.), поскольку нет никаких новых оснований", - сказал он.

Напомним, 20 ноября депутаты отказались удовлетворить представление генерального прокурора Юлия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина. В поддержку соответствующего представления проголосовали 160 народных депутатов при необходимых 226 для его принятия. В связи с этим председатель Верховной Рады Андрей Парубий не мог поставить на голосование и представления о согласии на задержание и арест Березкина.

Как заявил с парламентской трибуны Юрий Луценко, нардепу могли инкриминировать совершение преступления по трем статьям Уголовного кодекса: ст.366 (служебный подлог), ст.191 (присвоение, расхищение имущества), ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

"С мая 2016 года детективы НАБУ расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в Ощадбанке под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что договор о привлечении кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики Ощадбанка и не был обеспечен залогом в полном объеме.

Группа "Креатив" (Кировоградская обл.) была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

Ранее "Страна" сообщала, что сын нардепа Максим Березкин и еще 5 подозреваемых по делу о хищении миллионов Ощадбанка вышли под залог.

Также мы писали о том, зачем нардепу Березкину вспомнили займ на $20 миллионов и при чем здесь "Народный фронт".