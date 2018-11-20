Литовский парламент рассматривает возможность выхода из Интерпола, если его главой будет избран представитель России генерал-майор Александр Прокопчук. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в резолюции, принятой литовским сеймом.

За резолюцию проголосовали 88 депутатов, против - ни одного, семь воздержались. В свою очередь МВД Литвы в своем заявлении подчеркивает, что Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы главой Интерпола не был избран Прокопчук.

Напомним, Александр Прокопчук занимал пост начальника российского центрального бюро Интерпола с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент, он является вице-президентом Интерпола. Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.

Ранее с предупреждением покинуть Интерпол выступила Украина.

Кроме Александра Прокопчука на пост главы Интерпола претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента. Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.

Как сообщала "Страна", постпред Украины в ОБСЕ и российский кандидат на пост главы Интерпола - родные братья.