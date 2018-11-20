Во вторник, 20 ноября, правоохранители Киева перешли на усиленный режим несения службы в правительственном квартале Киева, где проходит акция протеста евробляхеров. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киеве.

Отмечается, что общественный порядок обеспечивают более 800 человек, в том числе, полицейские, патрульные и нацгвардейцы. Также правоохранители напоминают, что из-за акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах под Верховной Радой в центре столицы затруднено движение транспорта. Поэтому другим водителям рекомендуется объезжать указанный участок.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, "евробляхеры" привезли под Верховную Раду сгоревший автомобиль Ярошевича.

Также мы ведем онлайн-трансляцию о Майдане евроблях, который проходит в Киеве и по всей Украине, и писали, что была заблокирована трасса Одесса-Киев.