В Киеве сегодня, 20 ноября, по состоянию на 12:45 из-за акции евробляхеров и непогоды наблюдаются пятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Googl Maps.

Наибольшие заторы наблюдаются в центре Киева, где проходят протесты владельцев авто на еврономерах. Пробки образовались на Подоле, в районе станции метро "Липки", на улице Вадима Гетьмана, на бульваре Вацлава Гавела, на улице Народного Ополчения, на проспекте Валерия Лобановского, на улице Васильковской, на Броварском проспекте, на Набережном шоссе, на улице Московской, на бульваре Перова. Почти не двигается Большая окружная дорога и Кольцевая дорога.

Фото: google.com.ua/maps

Напомним, сегодня в Киеве и по всей Украине идет масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах - так называемых евробляхах. Они грозят заблокировать крупные трассы и улицы вокруг административных зданий - а также пограничные пункты пропуска. Всего акция должна охватить 22 города.

Автомобилисты требуют не принимать законопроекты №8487 и 8488, которые вводят новые акцизы на подержанные машины из Европы. Сейчас эти документы находятся на подписи у Порошенко. Сумма такого акциза будет колебаться от одной до нескольких тысяч евро - в зависимости от возраста и объема двигателя автомобиля. Что, само собой, не может устроить "евробляхеров" - ведь это близко или равняется цене, которую они заплатили за еврономера.

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры начали акцию протеста в центре Киева. Перекрыта улица Грушевского.

Также мы писали о том, что первый снег принес на дороги Киева уже почти три сотни ДТП.