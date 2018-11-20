Северокорейские власти демонтировали десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в рамках межкорейского соглашения по урегулированию ситуации в регионе. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

Отмечается, что КНДР произвела взрывы охранных пунктов после того, как уведомила об этом Южную Корею. Также сообщается, что стороны договорились сохранить по одному посту охраны, которые имеют "историческую ценность".

Военные Южной Кореи также обязались взорвать десять охранных пунктов со своей стороны. Ожидается, что они сделают это позднее.

Напомним, у КНДР имеется около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой совместной границы, а у Южной Кореи - порядка 60. Долгосрочной целью межкорейского соглашения является ликвидация их всех.

Как сообщала "Страна", Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон в мае.

Также стало известно, что Северная Корея давно пыталась получить разработки КБ Южное.