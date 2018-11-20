Крупнейший ирландский лоукост Ryanair хочет за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд. Об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на встрече с президентом Петром Порошенко в Киеве во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

"Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", - заявил он.

О'Брайен также подчеркнул, что сейчас основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии. По его словам, как только эта преграда будет преодолена, компания увеличит количество рейсов в/из Украины. Коммерческий директор также отметил, что в Ryanair планируют до лета-2019 увеличить количество рейсов из Киева и нарастить пассажиропоток.

Как сообщалось со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в аэропорту "Борисполь" (Киев). Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно - в Великобританию.

Ранее "Страна" сообщала, что Ryanair запустил новый рейс из Львова в Лондон.

Также мы писали о том, что ради лоукостеров в "Борисполе" расконсервируют закрытый после Евро-2012 терминал.