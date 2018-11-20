В Нежине разгорелся конфликт между представителями местной власти и Нежинским епархиальным управлением. Первые требуют у священников поддержать создание Единой поместной православной церкви в Украине. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Нежинской епархии УПЦ.

В сообщении речь идет о том, что 19 ноября в епархиальное управление пришла группа людей, в которую входили заместитель председателя Нежинской РГА Мелашенко, заместитель Нежинского городского головы Дзюба, а также представители общественности. Они обвинили церковников в непатриотизме. Кроме того, представители власти и активисты оставили письмо в адрес архиепископа Нежинского и Прилукского Климента с призывом поддержать создание Единой поместной православной церкви, подписанное председателем и депутатами Нежинской РГА.

Представители епархии отмечают, что в письме военные действия на востоке Украины были названы братоубийственной войной. Епархия направила обращение в СБУ и правоохранительные органы с требованием проверить деятельность представителей Нежинской РГА и мэрии, а также других представителей общественных организаций по поводу этого факта.

Фото: orthodox.cn.ua

Видео: YouTube/ Ніжинська єпархія

Напомним, Порошенко уверяет, что епископы УПЦ МП примут участие в создании единой поместной церкви в Украине.

Также мы писали, что в УПЦ МП накажут священников за участие в Объединительном Соборе.