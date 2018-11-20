Кабинет министров исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные на финансирование программы "Питьевая вода Украины", принятый для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Об этом сообщает ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в Facebook.

"Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен за счет госбюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено лишь 208 млн грн", - указано в сообщении.

Водоканалы сообщают, что по состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды.

Ситуацию осложняет также то, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривен разницы в тарифах. Кроме того, выросли цены на электроэнергию, реагенты, топливо, и почти вдвое выросли налоги.

В сообщении указано, что сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины, составляет около 40 млрд долларов.

"Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения", - заявляют в ассоциации.

Указано, что "Укрводоканалэкология" от имени водоканалов обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам, где просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год".

Фото: Асоціація Укрводоканалекологія/Facebook

Ранее жители чертовой дюжины улиц украинской столицы остались без холодной воды.

Также "Страна", в ответ на перекрытие киевлянами улицы из-за отключения света и воды в КГГА изменили маршрут общественного транспорта.

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