В городе Рубежное Луганской области 6 461 семей остались без отопления, но это вина городских властей. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

"Понимая возмущение жителей Рубежного, подчеркиваю: городская власть - это ВАШ выбор! Отсутствие отопления - это последствия ВАШЕГО выбора!", - заявил Тука. Он сообщил, что по Рубежному от центрального отопления был запитан 9 441 абонент или 353 многоквартирных дома.

"Самостоятельно установили автономное отопление 1 730 абонентов. На сегодняшний день 400 абонентам город установил электрическое отопление, 850 абонентам выполнен только монтаж системы отопления без подключения. В результате на сегодня 6 461 абонент находится без отопления", - сообщил замминистра.

Фото: facebook.com/george.tuka

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