Испания планирует заблокировать соглашение по Brexit, если в нем не будет указано, что страна может вести прямые переговоры с Британией по поводу Гибралтара. Об этом со ссылкой на РИА "Новости" пишет "Газета".

В частности, по данным премьер-министра Испании Педро Санчеса, испанские власти только три дня назад узнали, что в проекте сделки по Brexit не оговаривается характер переговоров между сторонами по поводу Гибралтара. По словам премьера, спорная территория не принадлежит Британии, а лишь предоставлена ей.

Также Санчес напомнил, что испанское правительство является проевропейским, поэтому в таком виде оно проголосует против Brexit.

Напомним, Тереза Мэй назвала предстоящую неделю решающей для судьбы Великобритании и Brexit.

Также мы писали, что британские военные готовят масштабную операцию на случай срыва соглашения по Brexit.