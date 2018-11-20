В центре Киева, 20 ноября, проходит акция протеста владельцев авто на еврономерах. Автомобилисты перекрыли правительственный квартал. Люди обещают также блокировать крупные трассы и улицы вокруг административных зданий в крупных городах, протестуя против законопроектов №8487 и 8488 о новых акцизах на подержанные машины из Европы.

В настоящее время под зданием Верховной Рады находятся сотни активистов с флагами. Люди установили на платформу сгоревший автомобиль марки Range Rover стоимостью десять тысяч евро, который сжег лидер движения "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

Элитное авто превратилось в груду железа и, как ранее говорил сам Ярошевич, "стало своеобразным символом несогласия с антинародными законами, которые приняли наши депутаты".

Напомним, вечером 8 ноября под Киевом лидер "Авто Евро Силы" сжег свой Range Rover в знак протеста против бездействия правительства. Олег Ярошевич сделал это, чтобы доказать, что сдерживает обещания в отличие от представителей власти. Активист собирался поджечь машину под зданием Верховной Рады, но ему помешали силовики. Поэтому он сжег ее где-то за городом, где пожар не угрожал окружающим.

Напомним, "евробляхеры" захотели создать собственную политическую партию.

Также мы сообщали, что "евробляхерам" дали 90 дней на растаможку авто со скидкой 50%.