В этой статье мы собрали оценки экспертов и их советы о том, как продать квартиру в столице выгодно и быстро. Узнайте, как определить правильную начальную цену, есть ли смысл делать уступки, и какие приемы позволят найти покупателя в сжатые сроки. Все о продаже квартир при крайне низком спросе.

Как реализовать квартиру в Киеве быстро и выгодно

К сожалению, сегодня роста спроса на столичном рынке недвижимости не наблюдается. И это несмотря на то, что за последние десять лет цена метра квадратного упала втрое, по данным экспертов отрасли. Поэтому чтобы продать квартиру действительно удачно и не затягивать с этим вопросом, стоит подстраиваться под возможности покупателей, а также учитывать еще некоторые факторы.

Поможет ли снижение цен

Среди тех покупателей, кого интересует недвижимость Киева, давно уже замечено некоторое падение активности. Связано это со снижением доходов и в принципе не самой благоприятной ситуацией в экономике. По наблюдениям экспертов, падение цен действительно активизирует скачок заключения сделок. Однако, он кратковременен, длится не более трех дней. Далее спрос возвращается к привычному уровню до следующего снижения стоимости на 10% и более.

По какой цене можно продать квартиру в короткие сроки

При упавшем спросе возникает вопрос о том, какую стоимость назначить стартовой, чтобы не затянуть поиск покупателя. Особенно это важно при условии того, что многие сегодня стремятся приобретать жилье в новостройках, предлагающих лучшие предложения по цене и качеству.

Руководители ведущих столичных агентств недвижимости говорят о том, что при неправильном назначении стартовой стоимости, квартира может продаваться крайне долго, даже годами. Чтобы не прогадать с этим параметром, стоит учитывать большое количество разнообразных факторов:

- год постройки дома;

- район расположения;

- техническое состояние;

- планировка.

Так, однокомнатную квартиру эпохи индустриальной застройки в спальном районе столицы можно реализовать за 21-23 тыс. долларов. Если дом был построен в 1980-х гг., то стоимость аналогичной "однушки" может доходить до 27 тыс. долларов. А вот в доме постройки конца прошлого столетия (с 1990 года) такая квартира может быть продана и за 30 тыс. долларов, как двухкомнатная квартира в "хрущевке".

Чтобы точно определиться с подходящей ценой изучите актуальные предложения, по которым предлагают сегодня купить квартиру в Киеве. Обширные базы объявлений помогут понять рыночную ситуацию и установить стоимость аналогично той, что указана на жилье того же класса, что и вы желаете реализовать.

Уместен ли торг в цене при низком спросе

Эксперты отрасли отмечают, что возможность уступок зависит от срочности продажи и стоимости жилья. Если апартаменты дорогие, а заключить сделку нужно как можно скорее, то вполне допускается снижение на 10% от первоначально заявленного уровня. Если же время терпит, а сама квартира стоит, скажем, 18 тыс. долларов, то делать скидки нецелесообразно.

Чтобы вам не пришлось уступать от желаемой цены, не забудьте тщательно подготовить презентацию жилья. Оно должно быть чистым, ухоженным, возможно, с косметическим ремонтом. Фото на сайты с объявлениями стоит размещать только актуальные, сделанные со всевозможных ракурсов и при хорошем дневном освещении. Внимательно изучите аналогичные актуальные предложения и найдите преимущества своего, которое выгодно будет отличать его от других вариантов. Это может быть наличие консьержа в доме, хорошая инфраструктура или что-то еще. Указав в своем объявлении такое преимущество, вы можете увеличить ценность предложения, а также обеспечить более выгодную и быструю продажу.