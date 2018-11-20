Во вторник, 20 ноября, президент США Дональд Трамп, по традиции, помилует двух индеек накануне Дня благодарения. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная федерация производителей индеек представила двух птиц, которых помилует президент. После тщательного отбора было решено отправить на встречу с президентом птиц по кличке Горошина и Морковка. Они родились 28 июня, их вес составляет 20 кг.

"В конкурсе приняли участие около 50 птиц, которых привезли на ферму в штате Южная Каролина в июле. Только в прошлую пятницу мы окончательно определились с выбором", - сообщил представитель федерации во время презентации.

Сообщается, что для процедуры помилования выбирали милых, не агрессивных индеек. Также было важно, чтобы они не боялись детей и яркого света. После встречи с Трампом индейки отправятся в Университет и Политехнический институт штата Вирджиния, где также живут ранее помилованные птицы. Торжественная церемония президентского помилования состоится в Розовом саду Белого дома.

Фото: tass.ru

Напомним, в прошлом году Мелания Трамп надела демократичные кеды и рубашку за $75 на День благодарения.

Также мы писали, что в США День благодарения отмечают в конце ноября.