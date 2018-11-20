В центральной части Португалии двое людей погибли и четверо исчезли в результате сильных дождей и образовавшегося провала на трассе длиной около 100 метров. Об этом сообщает Publico.

Инцидент произошел в понедельник, 19 ноября, около 15:45 по местному времени. Экскаватор и два легковых автомобиля упали в карьер с высоты 50 метров с людьми внутри, исчезнув под тоннами грязи и воды. "Согласно данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере двое человек погибли, а четверо - пропали", - уточнили спасатели.

Поисковая операция продолжалась до ночи и продолжается сегодня утром.

Фото: Publico

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