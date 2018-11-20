Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман не имел никакого отношения к убийству журналиста Джамаля Хашогги, а все заявления, утверждающие обратное, - лишь сообщения СМИ. Об этом в интервью саудовской газете Al-Sharq al-Awsat заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, пишет Deutsche Welle.

После статьи The Washington Post о том, что, согласно версии ЦРУ именно наследный принц королевства приказал убить Хашогги, которая вышла 16 ноября, первый официальный комментарий Саудовской Аравии появился лишь сегодня, 20 ноября.

"Мы в королевстве знаем, что подобные утверждения в отношении кронпринца абсолютно неверны, и мы решительно их отвергаем", - сказано в заявлении. Министр иностранных дел отметил, что официальных заявлений в этой связи со стороны Вашингтона не поступало.

Также в интервью речь шла о том, что Эр-Рияд не потерпит каких-либо обвинений в отношении монарха и кронпринца, кем бы они ни были выдвинуты и по какому поводу.

Напомним, наследник саудовского трона может потерять право на престол из-за скандала с убийством журналиста Хашогги.

Также мы писали, что Германия запретит въезд в Шенгенскую зону 18 саудитам из-за убийства Хашогги.