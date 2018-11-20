В Ровенской области, где владельцы автомобилей на иностранных номерах заблокировали автодорогу "Киев - Чоп", один из участников акции протеста пытался наехать на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Ровенской области.

Инцидент произошел около 09:00 близ села Белая Криница. Здесь более 20 человек перекрыли автодорогу "Киев - Чоп", они непрерывно двигались по пешеходному переходу. Как отметили в полиции, участники акции припарковали транспортные средства на проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

"Кроме того, один из участников остановился посреди автодороги, и после замечания начальника патрульной полиции Ровенской области совершил движение в его сторону. Сейчас водитель общается с правоохранителями", - отметили в полиции Ровенской области.

Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок. Патрульные организовали объезд транспортных средств и регулируют дорожное движение.

Фото: rv.npu.gov.ua

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