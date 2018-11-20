5 тысяч рюкзаков, которые МВД закупила по завышенной цене, пропали. Они так и не поступили на обеспечение Нацгвардии. Об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил заместитель командующего Национальной гвардии по тылу Олег Кулик.

Так называемые "рюкзаки Авакова", которые, по данным НАБУ, МВД закупило по завышенной цене в 14 миллионов гривен, пропали.

"Куда делись эти рюкзаки? Они не попали в Нацгвардию... У нас их нет. На обеспечение Национальной гвардии Украины рюкзаки по закупке Министерства внутренних дел не поступали", - заявил Олег Кулик.

Напомним, в начале ноября Нацполиция провела обыски у эксперта, которая оценивала так называемые "рюкзаки Авакова".

Однако до этого Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств.