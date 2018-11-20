Сегодня, 20 ноября, во время акции протеста евробляхеров под Верховной Радой "Страна" собрала мнения участников протеста о том, сколько им придется заплатить за растаможку автомобиля в случае принятия законов №8487 и 8488 о новых акцизах на подержанные машины из Европы.

"Сейчас мне выйдет растаможить машину более чем за 3 тысячи евро, это за Mercedes-270. До тысячи евро будет вполне адекватной суммой за растаможку. Эту сумму может найти любой нормальный украинец. Но сейчас ещё есть информация, что и на украинские номера тоже хотят ввести налог, и это станет второй проблемой", - говорит Александр, участник акции.

"У меня растаможка BMW 1997 года, 3600 евро будет стоить. Машина в отличном состоянии Стоимость в Европе- 1800. Так почему я должен за акциз переплачивать вдвое? Его, акциз, мы и хотим убрать. Налог - вполне вменяемая сумма. А вообще, по-хорошему, цена на растаможку автомобиля должна быть в районе 500-600 евро. Это будет вполне приемлемая цена. Похожая ситуация была в Молдове. Там было автомобилей на иностранных номерах, правда, меньше. И там был льготный период полгода - 70% скидки, а у нас хотят на два месяца, хотя машин больше и все, объективно, не успеют. И скидку хотят сделать всего в 50%", - говорит евробляхер Юрий.

"Я купил себе BMW 325, 2004 года. Растаможку мне посчитали - около 3000 долларов по новому закону. И это, насколько я знаю, с учетом льготы в 50%. Но я-то за 4 500 брал там. У нас рядом Польша, Беларусь, Грузия. И у них растамаживание 300-500 евро стоит. В чем проблема сделать также и у нас? В Украине самые богатые граждане? Если бы стоимость действительно была в 300-500 евро, я бы уже завтра поехал растамаживать свой автомобиль", - говорит владелец машины на евробляхе Алексей.

Ранее "Страна" узнала, чем недовольны евробляхеры и готовы ли они платить за растаможку.

Напомним также, что "евробляхеры" начали акцию протеста в центре Киева. Перекрыта улица Грушевского.