Уже в декабре 2018 года ГСЧС и Нацгвардия Украины получат первые "вертолеты Авакова", контракт на приобретение которых был подписан еще летом. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По его словам, первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma уже практически готовы. Во Франции завершается сборка и настройка машин, а также проходят испытательные полеты. Сейчас украинские пилоты уже на месте, набираются опыта для работы с этими вертолетами.

Скриншот, фото: Twitter/ Arsen Avakov‏

Напомним, в комитете Рады сильно засомневались в "вертолетах Авакова". Украинские оказались дешевле в три раза.

Также мы писали, что почти половина французских "вертолетов Авакова" оказались уже использовавшимися.