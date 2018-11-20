Сегодня, 20 ноября, в Киеве во время утреннего заседания Верховной Рады парламентарии рассмотрели представление генерального прокурора Юрия Луценко на лишение неприкосновенности народного депутата Станислава Березкина (группа "Воля народа").

Рада не поддержала представление генпрокурора на привлечение нардепа к уголовной ответственности. "За" проголосовало всего 160 нардепов.

"Народный депутат Станислав Березкин, будучи нардепом контролировал агенство "Креатив групп", подделал договор покупки-продажи на получение сельхозпродукции. И получил кредит от "Ощадбанка" на сумму 20 миллионов долларов. Следствие считает, что Березкин организовал схему обогащения своей семьи. На этот момент кредит не возвращен в государственный банк", - отметил в своем выступлении перед голосованием Юрий Луценко.

Прокуроры подозревают в составлении фиктивных документов также сотрудников банка, а в присвоении денег подозревают детей Березкина.

По версии следствия, Березкин действовал по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключённого договора кредитной линии в сумме $20 млн.

Все статьи, в которых подозревают Станислава Березкина - ст. 366 и 191, 209 (служебный подлог, завладение, легализация или отмывание денег) УК Украины.

Напомним, в деле о присвоении $20 млн "Ощадбанка" у НАБУ было 10 задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления "Ощадбанка", а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая - начальница отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый - бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году.

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", бывшие должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

Сам нардеп Станислав Березкин сравнил представление генпрокурора с неудачным романом-детективом. "Фирму хотят представить как компанию-однодневку, но это не так. Мы построили 9 заводов на голом месте, 4 элеватора. Компания перерабатывала миллион тонн подсолнечника. Это 32% ВВП Кировоградской области. Меня пытаются обвинить в хищении 160 миллионов гривен по старому курсу. Обращение в банк - это сговор или вывод денег? Деньги зашли на счет и платежки. Все деньги вернулись в Украину, но почему-то НАБУ это замалчивает", - выступил в свою защиту сам Березкин.

Ранее Комитет Рады не поддержал представление Луценко на арест нардепа Березкина.

Также мы сообщали, что 20 ноября евробляхеры начали акцию протеста в центре Киева. Перекрыта улица Грушевского.

Также мы писали о том, что сын нардепа Максим Березкин и еще 5 подозреваемых по делу о хищении миллионов "Ощадбанка" вышли под залог.