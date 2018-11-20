Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок". Об этом сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул с трибуны Верховной Рады во время утреннего заседания 20 ноября.

"Полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - сказал Александр Вилкул.

Отметим, что Юрий Бойко занимал должность сопредседателя депутатской фракции "Оппоблок", а Сергей Левочкин был заместителем председателем "Оппозиционного блока".

Как сообщала "Страна", ранее Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович создали "Оппозиционную платформу За життя", которая выдвинула единым кандидатом в президенты Юрия Бойко. При этом часть "Оппозиционного блока", которая считается близкой к предпринимателю Ринату Ахметову, не поддержала решение о создании платформы и о выдвижении Бойко кандидатом в президенты (оппоненты обвинили в связи с этим "ахметовцев" в подыгрывали Петру Порошенко, что те отрицают).

В политсовете партии "Оппозиционный блок" у обоих групп - Бойко и Ахметова - равное число членов (по 4). В тоже время, во фракции ОБ в Раде небольшой перевес имеет группа Ахметова, благодаря чему и удалось провести голосование.

В кулуарах Рады Бойко прокомментировал свое исключение из фракции и заявил журналистам о создании парламентской группы "Оппозиционная платформа – За життя", передает телеканал 112.

"Мы создаем парламентскую группу "Оппозиционная платформа - За життя". "Оппозиционный блок" остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться и идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес действий сегодняшней власти", - сказал он.

Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что парламентская группа будет расширяться за счет объединения с другими депутатами.

"В ближайшие дни вы увидите новую депутатскую группу "Оппозиционная платформа – За життя". Я тоже считаю, что это правильно, мы будем расширять ее за счет других депутатов. Это даст новый толчок, потому что больше так жить нельзя. В скором времени увидите новые флажки и лица", - сказал Рабинович.

Ранее "Страна" писала как будет вести свою предвыборную кампанию Юрий Бойко.