На этой неделе Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Согласно расписанию заседаний Рады, голосовать за принятие проекта закона депутаты будут в четверг, 22 ноября. Отметим, что, согласно данному законопроекту, с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года предусмотрено обложение НДС заграничных посылок, стоимость которых превышает эквивалент 150 евро, а с 1 июля 2019 - 100 евро.

Однако совладелец и основатель интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook отмечает, что принятие этого закона - "прямое продолжение истории с запретом посылок дороже 22 евро". По его данным, инициаторами данных изменений Налогового кодекса являются те же люди, которые "решили сыграть многоходовку".

Отметим, что, кроме обложения НДС посылок из-за границы, законопроект предусматривает повышение акциза на табачные изделия, экологического налога, рентной платы за недра и лесные ресурсы.

Скриншот: Facebook/ Владислав Чечёткин

Скриншот: static.rada.gov.ua

Напомним, у Гройсмана предложили ввести НДС на заграничные посылки дороже 100 евро.

Также мы писали о том, как в Украине перепишут Налоговый кодекс. Кроме того, сообщалось, как изменится интернет-шопинг украинцев, если введут налог на посылки дороже 22 евро.