Начиная с января 2018 года население Украины сократилось на 165,6 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Госстата Украины.

В частности, сообщается, что по состоянию на октябрь 2018 года численность населения в стране составила 42,22 миллиона человек, тогда как в январе 2018 года этот показатель держался на уровне 42,39 миллионов человек. Отметим, что в октябре 2017 года численность населения составляла 42, 43 миллиона человек, что на 214 тысячи людей больше, чем в этом году.

Также известно, что в промежуток времени с января по сентябрь 2018 года смертность почти в два раза превысила рождаемость. На 100 умерших украинцев приходится 59 живорожденных.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Напомним, Украина опустилась на 172 месте в мире по уровню рождаемости.

Также мы писали, что в ООН предупредили, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18%.