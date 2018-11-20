Сегодня, 20 ноября, по всей Украине проходит протестная акция евробляхеров. Участники акции с самого утра заблокировали трассу Одесса-Киев в районе Одессы. Оставили только по одной полосе с каждой стороны для грузовиков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В 20 километрах от Одессы заблокированы по 2 полосы в каждом направлении. Блокирование началось около 8:00. В двух направлениях стоят заблокированными уже сотни автомобилей", - сообщает корреспондент с места событий.

"За растаможку придется платить 2500-3000 евро. Больше, чем стоит сама машина", - говорят блокировщики трассы под Одессой.

Представитель "Авто Евро Сила" сказал, что блокирование трасс будут происходить до тех, пор, пока не примут во внимание их поправки к законам №8487 и 8488, которые вводят новые акцизы на подержанные машины из Европы. Сейчас документы находятся на подписи у Порошенко. Сумма такого акциза будет колебаться до 3000 евро.

Протест бессрочный. Автомобилисты выступают за доступную растаможку автомобилей. Пока что реакции власти не было.

Также в настоящее время проходят акции у Верховной Рады в Киеве. Митингующие "Авто Евро Силы" установили свои автомобили на еврономерах и украинских номерах, не пропуская другие машины. Участники акции используют яркие жилеты.

Ранее "Страна" узнала, чем недовольны евробляхеры и готовы ли они платить за растаможку.

Напомним также, что "евробляхеры" начали акцию протеста в центре Киева. Перекрыта улица Грушевского