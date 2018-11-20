Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих певиц по итогам 2018 года. Его возглавила певица Кэти Перри. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте журнала.

Отметим, что Кэти Перри уже занимала первую строчку данного рейтинга. Это было три года назад, в 2015-ом. На этот раз больше всего денег Перри принес тур в поддержку нового альбома Witness - за один концерт певица зарабатывала примерно 1 млн долл.

В целом рейтинг Forbes самых дорогих певиц года 2018 выглядит так:

1. Кэти Перри ($83 миллиона)

2. Тейлор Свифт ($80 миллионов)

3. Бейонсе ($60 миллионов)

4. Пинк ($52 миллиона)

5. Lady Gaga ($50 миллионов)

6. Дженнифер Лопес ($47 миллионов)

7. Рианна ($37.5 миллионов)

8. Хелена Фишер ($32 миллиона)

9. Селин Дион ($31 миллион)

10. Бритни Спирс ($30 миллионов)

Напомним, журнал Forbes назвал самых влиятельных людей мира, которым не исполнилось и 30 лет.

Также мы писали, что журнал Forbes назвал актера, который зарабатывает больше всех в мире.