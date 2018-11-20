В МИД Украины утверждают, что родственные связи постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука с кандидатом на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александром Прокопчуком, никак не повлияют на его работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД сообщает "Украинская правда".

В частности, в заявлении речь идет о том ,что "война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников". В министерстве отмечают, что сложившаяся ситуация для многих оказалась личной трагедией.

"Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - сказано в ответе МИД. По данным ведомства, с момента начала российской агрессии ничто не компрометировало постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Также никакие его действия не могли нанести ущерб национальным интересам Украины.

В МИД отметили самоотверженную работу Прокопчука и высокую ее оценку со стороны друзей и партнеров.

Напомним, главой Интерпола может стать россиянин, рожденный в Украине, Александр Прокопчук. Второй кандидат - нынешний исполняющий обязанности президента ведомства южнокореец Ким Чен Янг. Выборы главы Интерпола должны состояться в среду, 21 ноября.

Также мы писали, что сенаторы США просят Трампа помешать избранию российского генерала на пост главы Интерпола.