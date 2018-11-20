Депутаты Европарламента и представители стран ЕС не смогли принять проект бюджета Евросоюза на 2019 год. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссия должна будет представить новое предложение по бюджету, так как предыдущий проект не был принят к намеченному сроку в 00:00 во вторник, 20 ноября. Соглашение по бюджету должно быть принято в течение 2018 года, поэтому новое предложение Еврокомиссия подготовит за ближайшие несколько дней. Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения.

Ранее Еврокомиссия предложила принять бюджет в 165,6 миллиардов евро, это всего на 3% больше, чем в 2018 году. Однако представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.

Отметим, что крупнейшим бюджетным донором ЕС является Германия, на ее долю приходится около 35 млрд евро. Нагрузка на эту страну, равно как и на других членов Евросоюза, возрастет после выхода третьего по величине плательщика, Великобритании, из состава ЕС.

Напомним, Европарламент дал Украине рекомендации перед выборами. Среди них - открытие офиса Facebook в Киеве.

Также мы писали, что Европарламент решил назначить посланника ЕС по Крыму и Донбассу, который будет отвечать и за Азовское море.