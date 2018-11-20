Сегодня Рада займется представлением Луценко на нардепа Березкина
Сегодня, 20 ноября, Верховная Рада на своем пленарном заседании может рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко на лишение парламентского имунитета народного депутата Станислава Березкина (парламентская группа "Воля народа").
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
По данным следствия, Березкин причастен к хищению 20 млн долларов у Ощадбанка. Вчера, 19 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента счел недостаточно мотивированными и необоснованными представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия парламента на задержание и арест народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина.
К мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности у Комитета есть ряд замечаний, которые он изложит в письменных выводах. При этом все три представления в Комитете считают законными.
В начале пленарного заседания, парламентарии собираются завершить рассмотрение в первом чтении законопроекта № 6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", которое было начато в прошлый пленарный четверг, 8 ноября.
После этого депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект 7267 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними".
Ранее "Страна" сообщала, что Парубий рассказал, когда Рада сможет рассмотреть представление на нардепа Березкина.