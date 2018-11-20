Сегодня, 20 ноября, Верховная Рада на своем пленарном заседании может рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко на лишение парламентского имунитета народного депутата Станислава Березкина (парламентская группа "Воля народа").

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По данным следствия, Березкин причастен к хищению 20 млн долларов у Ощадбанка. Вчера, 19 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента счел недостаточно мотивированными и необоснованными представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия парламента на задержание и арест народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина.

К мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности у Комитета есть ряд замечаний, которые он изложит в письменных выводах. При этом все три представления в Комитете считают законными.

В начале пленарного заседания, парламентарии собираются завершить рассмотрение в первом чтении законопроекта № 6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", которое было начато в прошлый пленарный четверг, 8 ноября.

После этого депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект 7267 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними".

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий рассказал, когда Рада сможет рассмотреть представление на нардепа Березкина.