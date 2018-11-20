Евробляхеры начали акцию протеста в центре Киева. Перекрыта улица Грушевского
Утром 20 ноября в Киеве стартовала анонсированная ранее акция протеста евробляхеров. По состоянию на 09:00 автомобилисты перекрыли улицу Грушевского от перекрестка с Шелковичной до Липской. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Сейчас на месте находится около 100 автомобилей. Также на месте присутствует сожженный после принятия законов №8487 и 8488 Lend Rover лидера общественного движения "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича. Ранее он уже анонсировал, что это авто станет "символом несогласия с теми антинародными законами, которые приняли депутаты". Люди, проходя мимо сгоревшей машины, шутят: "Хоть бы резину снял. Сейчас бы сожгли".
Отметим, что цель сегодняшней всеукраинской акции евробляхеров - добиться президентского вето на проголосованные Верховной Радой законы №8487 и 8488 и отправка их на доработку, с учетом позиции общественности. По мнению активистов, их замечания при принятии законов не учли.
Фото: "Страна"
Напомним, у Бацьки предупредили автомобилистов о пробках на границе из-за протеста украинских евробляхеров.
Также мы писали, что сегодня, 20 ноября, евробляхеры грозят перекрыть не только центр Киева, но и ключевые трассы.