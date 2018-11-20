Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу.

Мошенники использовали терминалы в 11 регионах Украины, при этом никогда не пополняли счета в одном и том же месте. Их осторожность позволила им обмануть банк на сумму более 5 млн гривен.

За бандой, в состав которой входило 6 мужчин от 23 до 33 лет, полиция охотилась полгода. Задержать преступников удалось с поличным, когда они в очередной раз проворачивали свое дело в Кривом Роге.

Полицейские провели 8 одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Оказалось, что организатор преступной группировки также промышлял изготовлением фальшивых денег в Киеве.

Преступников будут судить по статье 190 Уголовного кодекса Украины - "мошенничество". Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: npu.gov.ua

Видео: YouTube/ Національна поліція України

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