Сегодня по всей Украине стартует масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах - так называемых евробляхах. Они грозят заблокировать крупные трассы и улицы вокруг административных зданий - а также пограничные пункты пропуска.

Всего акция должна охватить 22 города.

Автомобилисты требуют не принимать законопроекты №8487 и 8488, которые вводят новые акцизы на подержанные машины из Европы. Сейчас эти документы находятся на подписи у Порошенко

Сумма такого акциза будет колебаться от одной до нескольких тысяч евро - в зависимости от возраста и объема двигателя автомобиля. Что, само собой, не может устроить "евробляхеров" - ведь это близко или равняется цене, которую они заплатили за еврономера.

Детальные схемы расчета таможенной переплаты за машину из Европы "Страна" анализировала в материале "Заплати 3000 евро и будь счастлив". Сегодня мы следим за протестами владельцев "евромобилей" в режиме онлайн.

Прямая трансляция

11:26 Вот что сейчас происходит в центре Киева.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

11:16 Участники акции перекрыли трассу Харьков-Симферополь на территории города Запорожье.

11.08 В Мелитополе перекрыли северный выезд из города.

11:00 "Страна" собрала мнения участников протеста - сколько им придется заплатить за растаможку.

"Сейчас мне выйдет растаможить машину более чем за три тысячи евро, за мерс 270. До тысячи евро будет вполне адекватной суммой за растаможку. Эту сумму может найти любой нормальный украинец. Но сейчас ещё есть информация, что и на укрианские номера тоже хотят ввести налог, и это станет второй проблемой", - говорит Александр, участник акции.

"У меня растаможка БМВ 1997 года, 3600 евро будет стоить. Машина в отличном состоянии Стоимость в Европе- 1800. Так почему я должен за акциз переплачивать вдвое? Его, акциз, мы и хотим убрать. Налог- вполне вменяемая сумма. А вообще, по-хорошему, цена на растаможку автомобиля должна быть в районе 500-600 евро. Это будет вполне приемлемая цена. Похожая ситуация была в Молдове. Там было автомобилей на иностранных номерах, правда, меньше. И там был льготный период полгода - 70% скидки, а у нас хотят на два месяца, хотя машин больше и все, объективно, не успеют. И скидку хотят сделать всего в 50%", - говорит евробляхер Юрий.

"Я купил себе БМВ 325, 2004 года. Растаможку мне вычислили - около 3000 долларов по новому закону. И это, насколько я знаю, с учетом льготы в 50%. Но я-то за 4500 брал там. У нас рядом Польша, Белорусь, Грузия. И у них растаможивание 300-500 евро стоит. В чем проблема сделать также и у нас? В Украине самые богатые граждане? Если бы стоимость действительно была в 300-500 евро, я бы уже завтра поехал растамаживать свой автомобиль",- говорит владелец машины на евробляхе Алексей.

10:55 В Запорожье начали блокировать трассу Е105 на Симферполь. Будут пропускать только спецтранспорт. Фуры пропускать не хотят.

10:41 Из разговоров, которые ведут на акции "евробляхеры", следует, что они рассчитывают платить за ввоз автомобилей до 500 евро. Некоторые готовы выкладывать до тысячи - в основном, это те, кто приехал протестовать на крупных внедорожниках.

10:29 Основное требование - убрать привязку акциза к возрасту автомобиля. Он установлен максимум 15 лет - даже для автомобилей, которые старше.

Напомним, что формула растаможки выглядит так: базовая ставка (от 50 евро) умножается на объем двигателя (разделенный на 1000), потом - на возраст авто (максимум 15 лет). Плюс 20% НДС и 10% - ввозной пошлины.

То есть возраст здесь - наиболее значимая цифра, которая повышает конечную цену автомобиля сразу в несколько раз.

10:16 "За растаможку придется платить 2500-3000 евро. Больше, чем стоит сама машина", - говорят блокировщики трассы под Одессой.

10:09 Под Одессой - примерно в 20 километрах от города - начали блокировать трассу на Киев. Заблокированы все полосы в сторону столицы, кроме одной - для грузовиков. Там скопилось около сотни машин на еврономерах.

9:55 "Страна" спросила владельцев авто на еврономерах, как они относятся к правилам растаможки, которые предлагаются депутатами. И готовы ли они платить за легализацию своих машин в Украине.

9:30 В день "бляхомайдана" своя полемика уже идет в соцсетях. Они разделились на сторонников и противников бесконтрольного ввоза б/у машин из Европы.

Блогер Сергей Наумович считает, что власть должна начать с себя и приближенного к ней бизнеса, если хочет одних правил для всех:

"По-моему логично: пока мы не увидим стремление в правительственном квартале к тому, чтобы действительно установить одни правила для всех, пока не прекратится культ воровства во власти(уже даже неприкрытого воровства), пока не будет наведен порядок в таких крупных, жирных, денежных сферах, как игорный бизнес, энергетика, добыча полезных ископаемых и так далее, где мимо госбюджета ежегодно проходят сотни миллиардов гривен, — вот до тех пор лично я не имею ничего против ввоза в страну и автомобилей на иностранной регистрации без уплаты каких-либо сборов, и я буду против понижения необлагаемого налогом порога ввоза посылок. Какой смысл платить больше налогов, если приблатненная тусовка уже открыто поясняет, что "воровать — стране помогать". Давайте начинать не с каких-то смешных и несчастных посылок и "евроблях", а сразу с "крупнячков". Не? Потрясти "хороших парней" не хотите?".

9:15 В Киеве сейчас 7-балльные пробки. Обычный для такого времени суток трафик - видимо, акции пока не идут в полную силу.

9:10 Под здание парламента привезли сожженное авто - Range Rover, который один из лидеров "евробляхеров" Олег Ярошевич сжег в знак протеста.

9:05 "Евробляхеры" одеты в желтые светоотражающие жилеты - как в Европе, где идут протесты против повышения цен на бензин. Под Радой развернуты палатки, где раздают еду.

9:00 Участники протеста уже под Верховной Радой. Сейчас там около сотни автомобилей. Они перекрывают улицу Грушевского.