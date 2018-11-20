В Германии судебный процесс по делу о нападении на немецкую футбольную команду Боруссия вступил в финальную стадию. Старший прокурор Карстен Домберт в своем выступлении в суде присяжных в Дортмунде в понедельник, 19 ноября, назвал "достойными лишь презрения" слова обвиняемого Сергея В., что он изготовил и расположил бомбы таким образом, чтобы не причинить существенного ущерба людям.

Как передает DW прокурор напомнил, что несколько судебных экспертов пришли к выводу: управлять взрывом этих устройств было попросту невозможно, так как осколки от них разлетаются во все стороны. Сторона обвинения требует пожизненного заключения для Сергея В.

Мотивом преступления прокуроры считают корысть. "Целью обвиняемого было причинить как можно больший ущерб. "Дортмундскую Боруссию, как предприятие, предполагалось лишить средств производства, то есть игроков", - настаивает Карстен Домберт. К ходатайству прокурора присоединились представители футбольной команды и полицейского, пострадавшего при нападении.

Сторона защиты выступит на процессе в четверг, 22 ноября. Ожидается, что суд огласит приговор 27 ноября.

Уроженец России Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств.

Напомним, что взрывы у автобуса дортмундской Боруссии произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. При разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 000 до миллиона евро.